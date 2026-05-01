Basket Dr1 Niente miracolo in gara 2 dei playoff Il CmC si arrende al Monteroni e termina la stagione

Nella gara 2 dei playoff della Divisione regionale 1 di basket, la squadra di casa ha subito una sconfitta con un punteggio di 57-79 contro il Monteroni. La partita si è svolta tra le mura amiche e ha visto il Cmc perdere con un margine di 22 punti, portando alla conclusione della propria stagione. La serie si è conclusa con la vittoria degli avversari, che si sono qualificati per il turno successivo.

Niente miracolo e stagione terminata per il Cmc che nella gara 2 del primo turno dei playoff della Divisione regionale 1 di basket, tra le mura amiche subisce un -22 arrendendosi 57-79 ai senesi del Monteroni. Compito difficile già alla vigilia per i biancocelesti di coach Michele Bertieri (vice Luca Rigano) che, entrati nell’ultimo posto utile della griglia del girone A, hanno dovuto affrontare la prima del girone B. Dopo la sconfitta in gara 1 (84-57) per andare a gare 3 in val d’Arbia, i carraresi dovevano vincere anche di un solo punto, per riporre tutte le loro speranze in una non facile trasferta, che però non ci sarà in quanto dopo il + 27 dell’andata, i senesi hanno replicato con un altro +22 nel ritorno.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket Dr1 Niente miracolo in gara 2 dei playoff. Il CmC si arrende al Monteroni e termina la stagione Notizie correlate Basket, Nella Divisione regionale 1. CmC, esordio negativo in gara 1 dei playoff. Vince il Monteroni ma nulla è ancora perdutoNiente miracolo e pronostico rispettato in val d’Arbia dove nella gara 1 dei playoff della Divisione regionale 1 di basket, il Cmc non riesce... Basket Nella Dr1 il CmC incrocia l’Invictus. Bertieri prova ad agganciare l’ultimo treno playoffC’è l’Invictus Livorno nel mirino del Cmc che questa sera (ore 20) fa visita ai labronici per la 14esima e penultima di ritorno della Divisione... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Basket Dr1 Niente miracolo in gara 2 dei playoff. Il CmC si arrende al Monteroni e termina la stagione; Basket, Nella Divisione regionale 1. CmC, esordio negativo in gara 1 dei playoff. Vince il Monteroni ma nulla è ancora perduto. Basket Dr1 Niente miracolo in gara 2 dei playoff. Il CmC si arrende al Monteroni e termina la stagioneEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net Basket, Nella Divisione regionale 1. CmC, esordio negativo in gara 1 dei playoff. Vince il Monteroni ma nulla è ancora perdutoNiente miracolo e pronostico rispettato in val d’Arbia dove nella gara 1 dei playoff della Divisione regionale 1 di ... msn.com La DR1 della NPC Ri-Basket si prepara a scendere in campo per gara 2 dei quarti di finale playoff contro la Pallacanestro Ellera. Dopo la vittoria in gara 1, giovedì 30 aprile i reatini avranno il primo match point per chiudere la serie e conquistare l’accesso - facebook.com facebook