Nella Divisione regionale 1 di basket, il Cmc affronta questa sera alle ore 20 l’Invictus Livorno nella 14esima giornata di ritorno. La partita rappresenta un’occasione importante per il team di Bertieri, che cerca di avvicinarsi alle posizioni utili per i playoff. La sfida si svolge in un momento chiave della stagione e si inserisce nel calendario di un campionato molto combattuto.

C’è l’ Invictus Livorno nel mirino del Cmc che questa sera (ore 20) fa visita ai labronici per la 14esima e penultima di ritorno della Divisione regionale 1. Dopo essersi assicurata la salvezza, la squadra di Michele Bertieri può anche puntare all’ultimo treno playoff che al momento è solo due punti sopra, anche se di mezzo ci sono tre squadre (Monsummano, Chimenti e Invictus). E proprio questi ultimi potrebbero essere agganciati da un Cmc corsaro, che poi, nell’ultima giornata, avrebbe davanti anche i livornesi del Chimenti. Il Monsummano ha il vantaggio della differenza canestri negli scontri diretti (+11 all’andata e -3 al ritorno), mentre con la Invictus i carraresi vantano un +7 e con la Chimenti un -2 facilmente ribaltabile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket Nella Dr1 il CmC incrocia l’Invictus. Bertieri prova ad agganciare l’ultimo treno playoff

Basket - Serie "DR1» maschile: turno infrasettimanale. Skywalkers cerca riscatto con CMCTurno infrasettimanale anche per lo Skywalkers che torna a giocare di nuovo questa sera, alle ore 21, al "Palavenza", contro Centro Minibasket...

Basket, lotta fino alla fine ma soccombe il CUS Pisa, sul campo del CMC a Carrara, in DR1Pisa, 19 gennaio 2026 – Risultato pesante per il Cosmocare CUS Pisa, che inizia il girone di ritorno del campionato di Divisione Regionale 1 con una...

Temi più discussi: Basket, Dr1: Tromello timbra contro il Tumminelli (85-46); Basket Dr1: la Studio3A resta sul pezzo. Domina ad Apricena ed è in semifinale!; Basket, DR1: Monte di Procida sbanca il PalaZauli e ribalta Battipaglia anche nella differenza canestri; Basket Umbria, al via nel fine settimana il primo turno playoff in Serie C e la ventunesima giornata di DR1.

Basket Nella Dr1 il CmC incrocia l’Invictus. Bertieri prova ad agganciare l’ultimo treno playoffEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net

Basket Nella Divisione regionale 1. I Legends cercano una prova d’orgoglio contro il PesciaRestano solo 80 minuti ai Legends per avere l’ultimo sussulto di orgoglio e chiudere con una vittoria una stagione ... sport.quotidiano.net

DR1 - BATTUTA ORTONA, CONTINUA LA MARCIA AZZURRA L’Azzurra Basket Lanciano vince e convince nella sfida infrasettimanale giocata ieri contro Intrepida Ortonala Controllo totale del match già dal primo quarto, con i padroni di casa che sc - facebook.com facebook