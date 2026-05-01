Basilicata arriva il gelo dai Balcani | crollano le temperature
Venerdì 1 maggio in Basilicata si registrerà un calo delle temperature dovuto a una corrente gelida proveniente dai Balcani. A Potenza, le temperature minime raggiungeranno i 3 gradi, accompagnate da venti provenienti da nord-est. La giornata sarà caratterizzata da un brusco abbassamento delle temperature rispetto ai giorni precedenti. Nessun altro dettaglio riguarda eventi o conseguenze specifiche legate a questa ondata di gelo.
? Cosa sapere Corrente gelida dai Balcani causa brusco calo termico in Basilicata venerdì 1 maggio.. A Potenza le temperature minime scenderanno fino a 3 gradi con venti da Nordest.. Venerdì 1 maggio 2026, le temperature in Basilicata subiscono un brusco calo mentre i venti da nord colpiscono la regione, segnando un contrasto climatico netto con l’Europa settentrionale secondo le analisi di Giuseppe Loperfido. Mentre l’aria si fa pungente tra i vicoli di Matera e le piazze di Potenza, il cielo si presenta limpido ma accompagnato da una ventilazione che non concede tregua. La giornata odierna vede la Basilicata sfiorata da una corrente gelida proveniente dai Balcani, un fenomeno che ha diviso il continente europeo in due fazioni meteorologiche opposte proprio in questa mattina di festa.🔗 Leggi su Ameve.eu
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