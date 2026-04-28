Tra il 30 aprile e il 1° maggio, le regioni della Basilicata e della Puglia saranno interessate da un’ondata di aria fredda proveniente dai Balcani. Le previsioni indicano un calo delle temperature fino a 8 gradi rispetto ai valori attuali, con le città di Matera e Potenza che registreranno un significativo abbassamento termico. Le condizioni meteo avranno un impatto anche sulle attività previste nel ponte di maggio.

? Cosa sapere Aria fredda dai Balcani colpirà Basilicata e Puglia tra il 30 aprile e il 1° maggio.. Le temperature a Matera e Potenza crolleranno fino a 8 gradi rispetto ai valori attuali.. Il meteo in Basilicata e Puglia subirà un brusco cambiamento tra giovedì 30 aprile e venerdì 1° maggio, con temperature che potrebbero crollare fino a 8 gradi rispetto ai valori attuali a causa di un’aria fredda proveniente dai Balcani. Le previsioni rilasciate da Giuseppe Loperfido, esperto meteorologo materano che collabora con la pagina @meteopillola, indicano una situazione climatica in evoluzione per i prossimi giorni. Nonostante l’attendibilità del modello sia stimata all’80%, si prevede che il ponte del primo maggio non sarà caratterizzato dal caldo tipico della stagione, ma da un clima decisamente più fresco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ponte di maggio: arriva il gelo dai Balcani, crollano le temperature

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