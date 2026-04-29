Svolta meteo in Puglia | addio clima estivo arriva l' aria fredda dai Balcani Giù le temperature

In Puglia si registra una svolta nel clima, dopo giorni caratterizzati da temperature miti e condizioni soleggiate. A partire da giovedì 30 aprile, un fronte di aria fredda proveniente dai Balcani porterà un calo delle temperature e un aumento dell’instabilità atmosferica. La regione si prepara a un cambiamento che segnerà la fine delle giornate estive di breve durata.

Dopo le giornate dal sapore quasi estivo, il tempo sulla Puglia è destinato a cambiare. Nella giornata di domani, giovedì 30 aprile, il bel tempo lascerà il posto a una maggiore instabilità.Le previsioni: perturbazione in arrivo, giù le temperatureCome spiega l'esperto di 3Bmeteo, Francesco.🔗 Leggi su Baritoday.it

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