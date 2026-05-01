Bari-Virtus Entella | probabili formazioni e dove vederla in tv

Oggi alle 15 si gioca al San Nicola la partita tra Bari e Virtus Entella, ultima chiamata per i biancorossi in questa stagione di Serie B. È la trentasettesima giornata e le due squadre si affrontano in un incontro che potrebbe essere decisivo per le sorti del campionato. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva, offrendo ai tifosi la possibilità di seguire l’evento dal vivo.