Bari-Virtus Entella trentasettesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Da sport.periodicodaily.com 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella trentasettesima giornata del campionato di Serie B 20252026, si gioca la partita tra Bari e Virtus Entella. La squadra pugliese cerca una vittoria per risalire in classifica e rimanere in corsa nei playout, mentre quella ligure punta a ottenere la salvezza matematica. La partita è valida per il campionato italiano di seconda divisione e sarà trasmessa in diretta su alcune piattaforme televisive e online.

Gara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I pugliesi devono vincere per rilanciarsi in chiave playout, mentre i liguri vogliono la salvezza matematica. Bari-Virtus Entella si giocherà venerdì 1 maggio 2026 alle ore 15 presso lo stadio San Nicola BARI-VIRTUS ENTELLA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I pugliesi rischiano grosso, essendo per lo più reduci da tre ko consecutivi contro Monza, Venezia e Avellino. La squadra di Longo è a quota 34 punti e virtualmente retrocessa. Contro l’Entella serve vincere per continuare a sperare. I liguri hanno invece il destino nelle proprie mani. La squadra di Chiappella è a quota 39 punti, due in più dell’Empoli, sedicesimo in classifica, e dunque virtualmente salva.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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