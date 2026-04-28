Bari-Virtus Entella trentasettesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentasettesima giornata del campionato di Serie B 20252026, si gioca la partita tra Bari e Virtus Entella. La squadra pugliese cerca una vittoria per risalire in classifica e rimanere in corsa nei playout, mentre quella ligure punta a ottenere la salvezza matematica. La partita è valida per il campionato italiano di seconda divisione e sarà trasmessa in diretta su alcune piattaforme televisive e online.

Gara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I pugliesi devono vincere per rilanciarsi in chiave playout, mentre i liguri vogliono la salvezza matematica. Bari-Virtus Entella si giocherà venerdì 1 maggio 2026 alle ore 15 presso lo stadio San Nicola BARI-VIRTUS ENTELLA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I pugliesi rischiano grosso, essendo per lo più reduci da tre ko consecutivi contro Monza, Venezia e Avellino. La squadra di Longo è a quota 34 punti e virtualmente retrocessa. Contro l’Entella serve vincere per continuare a sperare. I liguri hanno invece il destino nelle proprie mani. La squadra di Chiappella è a quota 39 punti, due in più dell’Empoli, sedicesimo in classifica, e dunque virtualmente salva.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Bari-Virtus Entella, trentasettesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Notizie correlate Leggi anche: Spezia vs Virtus Entella, ventitreesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Virtus Entella-Cesena, ventiquattresima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Crisi Bari, squadra in ritiro in vista dell’Avellino dopo la disfatta col Venezia; Bari, Empoli, Entella, Pescara: solo una si salverà direttamente. Il calendario (con difficoltà); Serie B, esame da A per il Monza contro il Modena. Avellino-Bari senza sconti, il programma del weekend; Bari news: le ultime notizie su Bari. L'avversario - Bari, l'ultima in casa è contro l'Entella del bomber che non ti aspetti. Un dato fa sperare i biancorossiSarà la Virtus Entella il prossimo avversario del Bari per la penultima giornata del campionato di Serie B che andrà in scena venerdì primo maggio. I liguri occupano la ... tuttobari.com Virtus Entella-Bari 2-2: le pagelle: Tiritiello e Fumagalli da sballo. Castrovilli ispiratoColombi 6- Torna a difendere i pali biancocelesti dopo la panchina ad Avellino. Appare sicuro sui traversoni che arrivano dalle fasce. Nulla può sulla conclusione vincente da parte di Verreth che ... tuttomercatoweb.com | Il Bari si prepara ad affrontare le ultime due gare di campionato, cruciali per sperare in una salvezza che diventa sempre più difficile. | Le prossime due avversarie del Bari sono Virtus Entella e Catanzaro. Venerdì i biancorossi affronteranno proprio il club - facebook.com facebook