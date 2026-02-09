La Virtus Entella e il Cesena scendono in campo per la ventiquattresima giornata di Serie B. I liguri cercano punti salvezza, mentre i romagnoli vogliono mantenere la posizione in classifica. La partita si prospetta combattuta, con entrambe le squadre pronte a dare tutto sul campo.

Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I liguri sono alla disperata ricerca di punti salvezza, mentre i romagnoli puntano a rimanere nelle zone alte. Virtus Entella-Cesena si giocherà martedì 10 febbraio 2026 alle ore 20 presso lo stadio Comunale. VIRTUS ENTELLA-CESENA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I liguri non se la stanno passando benissimo, essendo relegati nelle zone basse della classifica, precisamente al sedicesimo posto con 22 punti, in zona playout e a meno uno dalla salvezza. La squadra di Chiappella ha bisogno di rialzarsi dopo il derby perso contro lo Spezia, malgrado l’avversario non sia dei più morbidi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Virtus Entella-Cesena, ventiquattresima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Approfondimenti su Virtus Entella

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Virtus Entella

Argomenti discussi: Il calendario completo della Serie BKT 2025/26: dove vedere le partite | DAZN News IT; Live Match - Virtus Entella Chiavari; Serie B, scatto del Cesena contro il Pescara sempre più nei guai; Serie B, il Venezia si prende la vetta. Frosinone frena, Monza e Palermo si avvicinano.

Pronostico Virtus Entella vs Cesena – 10 Febbraio 2026Il 10 Febbraio 2026 alle 20:00, lo Stadio Comunale sarà teatro di una sfida interessante del Serie B tra Virtus Entella e Cesena. L’incontro promette ... news-sports.it

Virtus Entella, Chiappella: Contro il Cesena sarà un bel test, un'occasione per crescereLa settimana è andata bene, in continuità con quello che stiamo facendo dall'inizio della preparazione: c'è entusiasmo, e questo non dovrà mai mancare, e la crescita dovrà essere costante per ... tuttomercatoweb.com

HALF TIME Spezia Virtus Entella 1 - 1 (18' G. Artistico, 30' L. Cuppone) #SerieBKT #LaBChannel x.com

PAREGGIO DELL'ENTELLA AL 30' In un buon momento delle Aquile, un lampo degli ospiti e la rete di Cuppone Spezia - Virtus Entella 1-1 facebook