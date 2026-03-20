Virtus Entella-Reggiana trentaduesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Virtus Entella e Reggiana si gioca nella trentaduesima giornata della Serie B 20252026. Entrambe le squadre cercano punti per migliorare la propria posizione in classifica, consapevoli che una vittoria potrebbe risultare decisiva nel tentativo di evitare la retrocessione. La gara si svolge in un momento chiave del campionato, con le formazioni pronte a scendere in campo per ottenere i tre punti.

Gara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Entrambe si giocano un pezzo di salvezza, il che costringe entrambe le squadre a non dover sbagliare. Virtus Entella-Reggiana si giocherà domenica 22 marzo 2026 alle ore 19.30 presso lo stadio Comunale. VIRTUS ENTELLA-REGGIANA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I liguri sono reduci da un periodo tutt’altro che semplice: la sconfitta casalinga contro l’Avellino, seguita dal ko di Pescara, ha lasciato pesanti conseguenze sul morale e sulla classifica. Ciò fa si che il margine di errore per la squadra di Chiappella sia ridotto al minimo, per cui vietato fare calcoli. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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