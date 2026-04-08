Virtus Entella-Venezia trentaquattresima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentaquattresima giornata del campionato di Serie B 20252026, si sfidano Virtus Entella e Venezia. I liguri cercano punti per evitare la retrocessione, mentre i veneti mirano a consolidare la loro posizione in vetta e avvicinarsi alla promozione. La partita è programmata con le probabili formazioni e sarà visibile su alcuni canali sportivi e piattaforme digitali.

Gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I liguri stanno lottando disperatamente per uscire dalla zona retrocessione, mentre i lagunari cercano la fuga definitiva verso la promozione. Virtus Entella-Venezia si giocherà sabato 11 aprile 2026 alle ore 15 presso lo stadio Comunale VIRTUS ENTELLA-VENEZIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I liguri sono relegati nei bassifondi della classifica insieme ad una serie di altre squadre in lotta per evitare la retrocessione diretta. Dopo trentatre giornate sono 34 i punti conquistati, appena due lunghezze di vantaggio sul Pescara terz’ultimo. Il match contro il Venezia potrebbe rivelarsi decisiva. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Virtus Entella-Venezia, trentaquattresima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Sampdoria-Virtus Entella, ventesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Leggi anche: Virtus Entella-Frosinone, ventiduesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Temi più discussi: Serie B, il Bari agguanta Padova e Virtus Entella in zona playout; Serie B: il Venezia non sbaglia, il Monza frena. Vincono Sampdoria, Bari e Pescara; Tabellino partita Virtus Entella vs Sampdoria; Mantova-V. Entella 1-0, una punizione nel finale condanna i chiavaresi. Venezia-Virtus Entella 1-0, le pagelle: Yeboah ancora super; Guiu da rivedereDoumbia 5,5 - Svolge il compitino per tutta la gara, rischiando però una grossissima frittata nel finale. Sagrado 5,5 - Si fa vedere poco o nulla sulla propria fascia di competenza, dove risulta anche ... m.tuttomercatoweb.com Venezia - Virtus Entella termina 1 a 0Il Venezia ottiene una vittoria molto importante battendo 1-0 la Virtus Entella, confermandosi nelle primissime posizioni della classifica. La rete decisiva è di Yeboah nel primo tempo, con un ... rainews.it #VirtusEntella- #Venezia, via la prevendita per il Settore Ospiti x.com Serie BKT 25/26: la prevendita per il settore ospiti per Virtus Entella - Venezia FC. https://www.veneziafc.it/news/serie-bkt-25-26-la-prevendita-per-il-settore-ospiti-per-virtus-entella-venezia-fc #ArancioNeroVerde - facebook.com facebook