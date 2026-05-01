Bari-Virtus Entella 2-0 | Moncini e Maggiore tengono in vita le speranze dei biancorossi
Il Bari ha vinto 2-0 contro la Virtus Entella al San Nicola, grazie ai gol di Moncini e Maggiore. Con questa vittoria, i biancorossi salgono a 37 punti e riducono il divario dal quartultimo posto in classifica. La squadra mantiene vive le speranze di salvezza, approfittando anche dei risultati delle concorrenti nella zona bassa della classifica. La partita rappresenta un momento importante per il cammino del club in questa stagione.
Il Bari batte 2-0 la Virtus Entella al San Nicola e resta aggrappato alla speranza salvezza. Una vittoria pesantissima per i biancorossi, che salgono a quota 37 punti e accorciano sul quartultimo posto, approfittando anche dei risultati delle dirette concorrenti.Partita tutt’altro che semplice.🔗 Leggi su Baritoday.it
Notizie correlate
Sampdoria-Bari 0-2: in gol Moncini e Bellomo, biancorossi corsari a MarassiVittoria pesante del Bari che ha espugnato il “Luigi Ferraris” di Genova battendo 0-2 la Sampdoria nel secondo anticipo della 27ª giornata di Serie...
Bari-Virtus Entella 2-0, potrebbe essere stata la prova dei playout Calcio, serie B: Venezia promosso, Reggiana retrocessaIl Bari ha superato per 2-0 la Virtus Entella nella penultima giornata della stagione regolare del campionato di calcio di serie B.
Contenuti di approfondimento
Temi più discussi: #LNPB #SerieBKT // 37a gior. Bari-Virtus Entella : 27 i biancorossi convocati; Bari-Virtus Entella 1 maggio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche; Bari alla stretta finale: servono 3 punti contro la Virtus Entella; Bari-Virtus Entella: le probabili formazioni e dove vederla.
Bari-Virtus Entella 2-0: Moncini e Maggiore tengono in vita le speranze dei biancorossiI galletti colpiscono nei finali di entrambi i tempi salgono a 37 punti e si portano a -2 dalla zona playout: tutto rimandato all’ultima giornata ... today.it
Bari-Virtus Entella 2-0, potrebbe essere stata la prova dei playout Calcio, serie B: Venezia promosso, Reggiana retrocessa. Ultima giornata, i pugliesi rischiano di dipendere ...Calcio, serie B: Venezia promosso, Reggiana retrocessa. Ultima giornata, i pugliesi rischiano di dipendere da Pescara-Spezia ... noinotizie.it
FT. • Sampdoria 1-0 Sudtirol 4:2 - 2:2 - 3:3 - 53%:47% FT. • Bari 2-0 Virtus Entella 1:4 - 2:3 - 1:1 - 2:4 - 43%:57% FT. • Empoli 1-0 Avellino 4:2 - 3:1 - 8:2 - 42%:58% FT. • Spezia 2-2 Venezia 6:6 - 3:2 - 1:0 - 3:4 - - facebook.com facebook
#LNPB #SerieBKT // 37a gior. Bari-Virtus Entella : 27 i biancorossi convocati m.sscalciobari.it/it/news/7128-l… sscalciobari.it/it/news/7128-l… x.com