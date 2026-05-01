Bari-Virtus Entella 2-0 | Moncini e Maggiore tengono in vita le speranze dei biancorossi

Il Bari ha vinto 2-0 contro la Virtus Entella al San Nicola, grazie ai gol di Moncini e Maggiore. Con questa vittoria, i biancorossi salgono a 37 punti e riducono il divario dal quartultimo posto in classifica. La squadra mantiene vive le speranze di salvezza, approfittando anche dei risultati delle concorrenti nella zona bassa della classifica. La partita rappresenta un momento importante per il cammino del club in questa stagione.