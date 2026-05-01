Bari-Virtus Entella 2-0 | le pagelle dei biancorossi

Il match tra Bari e Virtus Entella si è concluso con la vittoria dei padroni di casa per 2-0. Durante la partita, il Bari ha giocato in inferiorità numerica per oltre venti minuti, ma ha comunque riuscito a mantenere il risultato e ottenere i tre punti. La gara si è svolta senza incidenti particolari, con entrambe le squadre impegnate a cercare la rete fino al fischio finale.

Il Bari soffre, resta in dieci per oltre venti minuti ma stringe i denti e porta a casa tre punti pesantissimi nella corsa salvezza. Decisivi Moncini e Maggiore, ma soprattutto una prova di grande sacrificio collettivo nella ripresa, con Cerofolini protagonista tra i pali. L’Entella parte meglio.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Bari-Entella 2-0: le pagelle dei biancorossiIl Bari soffre, resta in dieci per oltre venti minuti ma stringe i denti e porta a casa tre punti pesantissimi nella corsa salvezza. Bari-Virtus Entella 2-0: Moncini e Maggiore tengono in vita le speranze dei biancorossiIl Bari batte 2-0 la Virtus Entella al San Nicola e resta aggrappato alla speranza salvezza. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: #LNPB #SerieBKT // 37a gior. Bari-Virtus Entella : 27 i biancorossi convocati; Bari-Virtus Entella 1 maggio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche; Bari alla stretta finale: servono 3 punti contro la Virtus Entella; Bari-Virtus Entella: le probabili formazioni e dove vederla. Bari-Virtus Entella 2-0: Moncini e Maggiore tengono in vita le speranze dei biancorossiI galletti colpiscono nei finali di entrambi i tempi salgono a 37 punti e si portano a -2 dalla zona playout: tutto rimandato all’ultima giornata ... today.it Bari-Virtus Entella 2-0, potrebbe essere stata la prova dei playout Calcio, serie B: Venezia promosso, Reggiana retrocessa. Ultima giornata, i pugliesi rischiano di dipendere ...Calcio, serie B: Venezia promosso, Reggiana retrocessa. Ultima giornata, i pugliesi rischiano di dipendere da Pescara-Spezia ... noinotizie.it FT. • Sampdoria 1-0 Sudtirol 4:2 - 2:2 - 3:3 - 53%:47% FT. • Bari 2-0 Virtus Entella 1:4 - 2:3 - 1:1 - 2:4 - 43%:57% FT. • Empoli 1-0 Avellino 4:2 - 3:1 - 8:2 - 42%:58% FT. • Spezia 2-2 Venezia 6:6 - 3:2 - 1:0 - 3:4 - - facebook.com facebook #LNPB #SerieBKT // 37a gior. Bari-Virtus Entella : 27 i biancorossi convocati m.sscalciobari.it/it/news/7128-l… sscalciobari.it/it/news/7128-l… x.com