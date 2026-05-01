Bari-Virtus Entella 2-0 | le pagelle dei biancorossi

Da baritoday.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il match tra Bari e Virtus Entella si è concluso con la vittoria dei padroni di casa per 2-0. Durante la partita, il Bari ha giocato in inferiorità numerica per oltre venti minuti, ma ha comunque riuscito a mantenere il risultato e ottenere i tre punti. La gara si è svolta senza incidenti particolari, con entrambe le squadre impegnate a cercare la rete fino al fischio finale.

Il Bari soffre, resta in dieci per oltre venti minuti ma stringe i denti e porta a casa tre punti pesantissimi nella corsa salvezza. Decisivi Moncini e Maggiore, ma soprattutto una prova di grande sacrificio collettivo nella ripresa, con Cerofolini protagonista tra i pali. L’Entella parte meglio.🔗 Leggi su Baritoday.it

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