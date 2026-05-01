Bari-Entella 2-0 | le pagelle dei biancorossi

Il Bari ha ottenuto una vittoria di misura contro l'Entella, conclusa sul risultato di 2-0. Durante l’incontro, i padroni di casa sono rimasti in dieci per oltre venti minuti a causa di un’espulsione. Nonostante le difficoltà, il team ha resistito e portato a casa tre punti fondamentali nella lotta per non retrocedere. La partita si è svolta con continui sforzi da parte di entrambe le squadre, culminando con il risultato finale.

Il Bari soffre, resta in dieci per oltre venti minuti ma stringe i denti e porta a casa tre punti pesantissimi nella corsa salvezza. Decisivi Moncini e Maggiore, ma soprattutto una prova di grande sacrificio collettivo nella ripresa, con Cerofolini protagonista tra i pali. L’Entella parte meglio.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Bari-Virtus Entella 2-0: Moncini e Maggiore tengono in vita le speranze dei biancorossiIl Bari batte 2-0 la Virtus Entella al San Nicola e resta aggrappato alla speranza salvezza. Monza-Bari 2-0: le pagelle dei biancorossiIl Bari esce sconfitto dall’U Power Stadium al termine di una partita in cui resiste per un tempo, ma cede nella ripresa sotto i colpi di un Monza... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Pronostico Bari-Entella analisi, quote e consigli; #LNPB #SerieBKT // 37a gior. Bari-Virtus Entella : 27 i biancorossi convocati; Bari-Virtus Entella 1 maggio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche; Pronostico Bari 1908 - Virtus Entella: analisi e quote. Bari-Virtus Entella 2-0: Moncini e Maggiore tengono in vita le speranze dei biancorossiI galletti colpiscono nei finali di entrambi i tempi salgono a 37 punti e si portano a -2 dalla zona playout: tutto rimandato all’ultima giornata ... today.it Bari-Virtus Entella 2-0, potrebbe essere stata la prova dei playout Calcio, serie B: Venezia promosso, Reggiana retrocessa. Ultima giornata, i pugliesi rischiano di dipendere ...Calcio, serie B: Venezia promosso, Reggiana retrocessa. Ultima giornata, i pugliesi rischiano di dipendere da Pescara-Spezia ... noinotizie.it Quinto Potere. . Commenta in nostra compagnia il post partita di Bari-Virtus Entella in diretta dallo stadio San Nicola. Leggeremo i vostri pareri con i tifosi intervistati Nuovo allo streaming o vuoi migliorare Dai un'occhiata a StreamYard e ottieni uno sconto d - facebook.com facebook A Bari-Entella designato Mariani, uno dei migliori d’Italia, eppure assurdo che nel doppio fallo di reazione tra il barese e il ligure venga espulso solo Verreth del Bari. Un errore che può costare la retrocessione al Bari x.com