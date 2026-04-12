A Porto Santo Stefano si è svolta una cerimonia dedicata alla Giornata del mare e della cultura marinara, organizzata in collaborazione tra la Lega Navale Italiana – sezione Monte ArgentarioOrbetello e la Guardia Costiera. L’evento ha visto interventi e attività sul tema del mare, con particolare attenzione alle operazioni di soccorso e alla tutela della sicurezza in mare. La giornata si è conclusa con dimostrazioni pratiche e momenti di confronto tra le varie autorità coinvolte.

A Porto Santo Stefano, la celebrazione della Giornata del mare e della cultura marinara ha una stretta collaborazione tra la Lega navale italiana – sezione Monte ArgentarioOrbetello e la Guardia costiera. L’evento, volto a promuovere la consapevolezza sul patrimonio marino e sulla sicurezza della navigazione, ha coinvolto cittadini, istituzioni e giovani attraverso attività dimostrative e percorsi didattici. Sicurezza in mare e memoria storica tra tecnologia e tradizione. Il cuore operativo dell’iniziativa si è concentrato sulle attività della Guardia costiera di Porto Santo Stefano, che ha aperto le proprie dotazioni moderne ai presenti. Gli operatori hanno illustrato nel dettaglio i mezzi e le procedure impiegate quotidianamente per garantire la salvaguardia della vita umana tra le onde e il monitoraggio del litorale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Argentario: tra soccorsi e storia, il grande evento sul mare

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