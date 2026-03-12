A Roma, nei quartieri Borghesiana e Finocchio, sono stati effettuati controlli che hanno portato all’arresto di cinque persone e alla denuncia di un’altra. Durante le operazioni, sono state elevate sanzioni amministrative per un totale superiore a 11.000 euro. Le autorità hanno inoltre eseguito diverse verifiche sul territorio per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme.

Cinque persone sono state arrestate e una denunciata alla Procura della Repubblica, mentre sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di oltre 11.000 euro. Questo è il bilancio dei controlli effettuati nella periferia est della Capitale dai carabinieri della Compagnia di Frascati, coadiuvati dalle articolazioni territoriali, nei quartieri di Borghesiana, Finocchio, Tor Bella Monaca e Tor Vergata. Operazioni contro lo spaccio di stupefacenti. Particolare attenzione è stata dedicata alla lotta contro lo spaccio di stupefacenti. I carabinieri della stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno condotto due distinti interventi in abitazione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: controlli nei quartieri Borghesiana e Finocchio, cinque arresti, una denuncia

Articoli correlati

Roma: controlli tra Tor Bella Monaca, Borghesiana e Finocchio, 7 arresti e 12 denunceControlli intensificati a Roma: sette arresti e dodici denunce per spaccio e degrado urbano.

Roma. Pressione costante dei Carabinieri tra Tor Bella Monaca, Borghesiana e Finocchio. Il bilancio è di 7 arresti e 12 denunceCronache Cittadine ROMA – I Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno svolto un servizio di controllo del territorio, finalizzato alla...

Contenuti e approfondimenti su Roma controlli nei quartieri...

Temi più discussi: Roma: controlli nei quartieri a nord, sei arresti e sei denunce; CONTIENE FOTO# ROMA - CONTROLLI DEI CARABINIERI NEI QUARTIERI A NORD DELLA CAPITALE. SEI ARRESTI E SEI DENUNCE.; Sedici anni e due etti di droga in tasca: il baby pusher incastrato al Flaminio; MOVIDA - CONTROLLI DEI CARABINIERI NEI QUARTIERI PRATI, FLAMINIO E MONTE MARIO. 5 PERSONE ARRESTATE E 4 DENUNCIATE.

Roma: controlli nei quartieri Borghesiana e Finocchio, cinque arresti, una denunciaRoma, 12 mar 10:20 - (Agenzia Nova) - Cinque persone arrestate, una denunciata alla Procura della Repubblica e sanzioni amministrative per oltre 11.000 euro. È questo il bilancio dei controlli svolti ... agenzianova.com

Roma: controlli nei quartieri a nord, sei arresti e sei denunceSei persone sono state arrestate e altre sei denunciate nel corso di controlli condotti dai carabinieri della Compagnia di Roma Trionfale. Le operazioni si sono svolte nei quartieri Tomba di Nerone, ... romadailynews.it

Scalinata di Piazza di Spagna di notte (Roma) - facebook.com facebook

Dove vedere Bologna-Roma di Europa League in tv Sky o Dazn, orario x.com