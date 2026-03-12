Roma | controlli nei quartieri Borghesiana e Finocchio cinque arresti una denuncia

A Roma, nei quartieri Borghesiana e Finocchio, sono stati effettuati controlli che hanno portato all’arresto di cinque persone e alla denuncia di un’altra. Durante le operazioni, sono state elevate sanzioni amministrative per un totale superiore a 11.000 euro. Le autorità hanno inoltre eseguito diverse verifiche sul territorio per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme.

Cinque persone sono state arrestate e una denunciata alla Procura della Repubblica, mentre sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di oltre 11.000 euro. Questo è il bilancio dei controlli effettuati nella periferia est della Capitale dai carabinieri della Compagnia di Frascati, coadiuvati dalle articolazioni territoriali, nei quartieri di Borghesiana, Finocchio, Tor Bella Monaca e Tor Vergata. Operazioni contro lo spaccio di stupefacenti. Particolare attenzione è stata dedicata alla lotta contro lo spaccio di stupefacenti. I carabinieri della stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno condotto due distinti interventi in abitazione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

