Bari la mostra sulle monete chiude con il successo di 4.300 visitatori

A Bari si è conclusa la mostra dedicata alle monete organizzata dalla Banca d’Italia, che ha attirato complessivamente 4.300 visitatori fino alla sua chiusura il 30 aprile. La mostra si è tenuta in un periodo di tempo definito e ha coinvolto un pubblico vario interessato alla collezione numismatica. Durante l'esposizione, sono stati presentati diversi esemplari e materiali legati alla storia della moneta.

? Cosa sapere La mostra della Banca d'Italia a Bari chiude il 30 aprile con 4.300 visitatori.. Oltre 2.300 studenti di 28 istituti scolastici hanno partecipato all'esposizione numismatica.. Circa 4.300 visitatori hanno affollato la sede della Banca d’Italia a Bari per l’esposizione temporanea La forma e la fiducia – Monete dal territorio, monete dal mondo, un percorso espositivo che si conclude ufficialmente questo 30 aprile dopo una proroga strategica. L’iniziativa, che aveva fissato il termine originario al 31 gennaio, ha dovuto estendere la propria durata fino alla fine di aprile per gestire l’imponente flusso di pubblico richiesto dalla cittadinanza e dalle istituzioni locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari, la mostra sulle monete chiude con il successo di 4.300 visitatori The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Notizie correlate Leggi anche: Arte Fiera si chiude con 50mila visitatori: successo per il nuovo direttore artistico Davide Ferri | FOTO ‘Sulla via delle origini’ da record . Oltre 1.300 visitatori alla mostraSi è concluso con grande partecipazione il primo anniversario della mostra ’Sulla via delle origini. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Weekend del 1 maggio a Bari e provincia 2026: concerti, mostre ed eventi gratis; Presentata la 9° edizione della Rievocazione del Gran Premio di Bari e il fitto programma degli eventi collaterali; In mostra a Bari in autunno gli scatti vincitori del World Press Photo 2026; Mostra '60 anni di storia. Un circuito nel cuore' - Bari. Bari Vecchia, la mostra Miracula. San Nicola nell’iconografia europea alla Corte Bianchi DottulaBARI - Dal 2 al 17 maggio 2026 la Corte Bianchi Dottula, nel cuore di Bari Vecchia, ospiterà la mostra d’arte Miracula. San Nicola nell’iconografia europea, promossa dall’Aps Martinus in collaborazi ... giornaledipuglia.com Bari, al Museo Nicolaiano la mostra «Flusso di Fede e Umanità»: San Nicola tra spiritualità e fotografia contemporaneaDal 30 aprile al 28 giugno 2026 le 31 opere di Anthony Flowish raccontano la festa patronale con immagini in mosso che trasformano il rito in esperienza visiva e collettiva ... lagazzettadelmezzogiorno.it Reazione e mani in faccia, Bari in 10: cos'è successo facebook A Bari-Entella designato Mariani, uno dei migliori d’Italia, eppure assurdo che nel doppio fallo di reazione tra il barese e il ligure venga espulso solo Verreth del Bari. Un errore che può costare la retrocessione al Bari x.com