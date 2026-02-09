Arte Fiera si chiude con 50mila visitatori | successo per il nuovo direttore artistico Davide Ferri | FOTO

Arte Fiera si è conclusa con oltre 50mila visitatori, un segnale positivo per l’evento che torna a Bologna sotto la guida di Davide Ferri. La fiera ha attirato un pubblico numeroso, rafforzando il legame tra arte e città. Dopo giorni di esposizioni e incontri, il bilancio è più che soddisfacente, anche grazie alla nuova direzione artistica. L’edizione 2024 lascia speranze di crescita e di rilancio per il settore.

Oltre 50mila presenze e un legame rafforzato tra l'art e Bologna. È questo il bilancio della 49esima edizione di Arte Fiera, che dopo giorni intensi si è conclusa con numeri e segnali incoraggianti, sotto la nuova direzione artistica di Davide Ferri e la direzione operativa di Enea Righi. Sin.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Approfondimenti su Arte Fiera Arte Fiera, cinquantamila visitatori: "Un successo, siamo entusiasti" La 49esima edizione di Arte Fiera si è conclusa con oltre cinquantamila visitatori. Artigiano in Fiera, l’edizione 2025 si chiude con un milione di visitatori L'edizione 2025 di Artigiano in Fiera si è conclusa con un record di un milione di visitatori, confermando il ruolo di questa manifestazione tra le più importanti al mondo nel settore artigianale. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Arte Fiera Argomenti discussi: Arte Fiera si chiude con 50mila visitatori: successo per il nuovo direttore artistico Davide Ferri | FOTO; Arte Fiera 2026 si chiude a Bologna con 50mila presenze; Arte Fiera, cinquantamila visitatori: Un successo, siamo entusiasti; Bologna, Arte Fiera chiude con 50mila presenze. Gianpiero Calzolari: Un bagno di bellezza che fa bene alla città, noi pronti a crescere ancora. Arte Fiera 2026 si chiude a Bologna con 50mila presenzeSi conclude Arte Fiera 2026, la prima edizione sotto la direzione artistica di Davide Ferri, con 50mila presenze toccate a poche ore dalla chiusura. (ANSA) ... ansa.it Bologna, Arte Fiera chiude con 50mila presenze. Gianpiero Calzolari: «Un bagno di bellezza che fa bene alla città, noi pronti a crescere ancora»Il presidente di BolognaFiere: «La mia riconferma? Decideranno i soci. Ma in questo mandato si sono superate le aspettative» ... corrieredibologna.corriere.it Arte Fiera 2026 si chiude a Bologna con 50mila presenze. La prima edizione sotto la direzione artistica di Davide Ferri #ANSA x.com Arte Fiera Bologna 2026 racconta un mercato che cammina a passo umano, tra collezionismo domestico e prezzi accessibili. La fiera restituisce l’immagine fedele di un mercato nazionale fatto di scelte ponderate e nuove abitudini collezionistiche. L’articolo di facebook

