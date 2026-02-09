Arte Fiera si chiude con 50mila visitatori | successo per il nuovo direttore artistico Davide Ferri | FOTO
Arte Fiera si è conclusa con oltre 50mila visitatori, un segnale positivo per l’evento che torna a Bologna sotto la guida di Davide Ferri. La fiera ha attirato un pubblico numeroso, rafforzando il legame tra arte e città. Dopo giorni di esposizioni e incontri, il bilancio è più che soddisfacente, anche grazie alla nuova direzione artistica. L’edizione 2024 lascia speranze di crescita e di rilancio per il settore.
