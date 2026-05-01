Bari | cadavere in un negozio L' uomo era scomparso da giorni

A Bari è stato scoperto il corpo di un uomo all’interno di un negozio. L’uomo, di 68 anni, era scomparso circa un mese fa, il 31 marzo, secondo quanto riferito dai familiari. La polizia ha aperto un’indagine per chiarire le circostanze del decesso. Al momento, non sono state rese note altre informazioni sulla vicenda.

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto in un negozio di Bari. Il 68enne era scomparso da un mese, esattamente dal 31 marzo, stando alla denuncia dei familiari. Al lavoro i carabinieri. L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Bari: cadavere in un negozio L'uomo era scomparso da giorni A top assassin disguises as a boy and is taken by a prince—then begins their battle of wits! #drama Notizie correlate Cadavere di un 68enne rinvenuto in un negozio di Carbonara. L'uomo era scomparso da giorniIl corpo senza vita di un 68enne è stato rinvenuto in un esercizio commerciale del quartiere Carbonara a Bari. Bari, Michelangelo Scamarcia trovato morto in un negozio, era scomparso da giorni. Fermato il titolareMichelangelo Scamarcia, scomparso il 31 marzo, è stato trovato morto in un negozio di Bari. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Bari, cadavere di un uomo scomparso da giorni trovato in un negozio; Bari, cadavere di un uomo scomparso da giorni trovato in un negozio; Scomparso da un mese a Bari, corpo ritrovato oggi in un negozio; Scomparso da un mese a Bari, corpo ritrovato oggi in un negozio. Bari: cadavere in un negozio L'uomo era scomparso da giorniIl cadavere di un uomo è stato rinvenuto in un negozio di Bari. Il 68enne era scomparso da un mese, esattamente dal 31 marzo, stando alla denuncia dei familiari. noinotizie.it Carbonara (Bari), cadavere rinvenuto in un negozioSi trovava all'interno del negozio di Carbonara (Bari) il cadavere di un italiano di 68anni, di cui era stata denunciata la scomparsa nei giorni scorsi. I Carabinieri della Compagnia di Bari San Paolo ... rainews.it Era avvolto in buste per l'imballaggio, il corpo senza vita e in avanzato stato di decomposizione di Michelangelo Scamarcia, 67 anni, ritrovato in un locale commerciale nel quartiere Carbonara di Bari. Era scomparso dallo scorso 31 marzo dalla stessa zona de - facebook.com facebook A Bari-Entella designato Mariani, uno dei migliori d’Italia, eppure assurdo che nel doppio fallo di reazione tra il barese e il ligure venga espulso solo Verreth del Bari. Un errore che può costare la retrocessione al Bari x.com