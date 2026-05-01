Bari | cadavere in un negozio L' uomo era scomparso da giorni

Da noinotizie.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bari è stato scoperto il corpo di un uomo all’interno di un negozio. L’uomo, di 68 anni, era scomparso circa un mese fa, il 31 marzo, secondo quanto riferito dai familiari. La polizia ha aperto un’indagine per chiarire le circostanze del decesso. Al momento, non sono state rese note altre informazioni sulla vicenda.

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto in un negozio di Bari. Il 68enne era scomparso da un mese, esattamente dal 31 marzo, stando alla denuncia dei familiari. Al lavoro i carabinieri.     L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it

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