Una notte di festa si è trasformata improvvisamente in un momento di emergenza quando alcune barche sono state colpite da un incendio. Una donna, cercando di mettersi in salvo, è corsa verso l’acqua e si è tuffata, venendo poi salvata da un diportista presente sul posto. L’incendio ha coinvolto diverse imbarcazioni e ha generato molta paura tra le persone presenti. Le autorità sono intervenute per domare le fiamme e soccorrere i presenti.

Ravenna, 1 maggio 2026 – Una notte di festa trasformata in emergenza, tra fumo, fiamme e paura. È quanto accaduto all’alba nel porto turistico di Cervia, dove un incendio ha coinvolto più imbarcazioni ormeggiate durante il ponte del Primo Maggio: quattro barche, che erano ormeggiate lungo il pontile numero 3, sono andate a fuoco e sono poi affondate nel corso della mattinata. “Abbiamo sentito puzza di fumo e siamo usciti subito a vedere cosa stava succedendo”. Erano circa le 5.30 quando i diportisti presenti hanno iniziato ad avvertire un forte odore di bruciato. Alcuni dormivano a bordo, come spesso accade nei fine settimana lunghi. “Abbiamo sentito puzza di fumo e siamo usciti subito a vedere cosa stava succedendo”, racconta uno di loro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Barche in fiamme, donna fugge e vola in acqua: salvata da un diportista

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