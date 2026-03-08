Scoppia un incendio e rimane intrappolata da fumo e fiamme in casa nel Pavese 80enne salvata dai carabinieri

Un incendio si è sviluppato in una abitazione nel Pavese, provocando l’intasamento di fumo e fiamme all’interno. I carabinieri di Voghera sono intervenuti rapidamente e sono riusciti a salvare una donna di 80 anni rimasta intrappolata tra le fiamme. La donna è stata messa in sicurezza e trasportata in ospedale per controlli.

I carabinieri di Voghera (Pavia) hanno salvato un'80enne rimasta intrappolata in casa a causa di un incendio. Fumo e fiamme avevano bloccato l'ingresso dell'abitazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Incendio in centro storico, donna intrappolata nel fumo salvata dai pompieri. Quattro persone evacuate Fiamme e fumo in casa. Pensionata di 90 anni salvata dai carabinieridi Claudio Roselli SANSEPOLCRO Hanno salvato un’anziana dal fuoco che avrebbe potuto minacciarla all’interno delle mura di casa. Altri aggiornamenti su Scoppia un incendio e rimane.... Temi più discussi: Scoppia un incendio nel garage: i Vigili del Fuoco evitano l'estensione delle fiamme; Como, scoppia un incendio in un appartamento di piazza San Fedele, due persone intossicate portate in ospedale; Incendio in un'abitazione, vigili del fuoco e municipale sul posto; Scoppia un incendio in appartamento a Roma: uomo resta intrappolato in casa e muore. Paura a Fonni: scoppia un incendio negli uffici del ComuneMomenti di apprensione nel pomeriggio di oggi nella sede del Comune di Fonni. Intorno alle 17:30, un incendio è divampato all’interno di alcuni uffici situati al piano terra dello stabile ... vistanet.it ESINO LARIO. LAVATRICE SCOPPIA, UN UOMO RIMANE INTOSSICATOESINO LARIO – Un cortocircuito sulla lavatrice ed è nato un macello. L’elettrodomestico è scoppiato, sparando acqua ovunque. Ma se ciò ha provocato danni materiali, il problema più grosso lo ha subito ... valsassinanews.com La guerra in Ucraina scoppia nel 2022. Come in tutti i conflitti dal Novecento in avanti, l’infanzia ne è la prima vittima e ne è protagonista attiva. I bambini vengono mobilitati e diventano soggetti mobilitanti, agiscono, ricordano e dimenticano, come tutti i civili co - facebook.com facebook