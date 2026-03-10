Malore in strada donna salvata da tre passanti

Una donna ha avuto un malore improvviso nel piazzale davanti alla chiesa di Calderino. Tre passanti sono intervenuti e sono riusciti a salvarla, intervenendo subito dopo che si è sentita male. La donna è stata colta da un arresto cardiaco e i soccorritori amatoriali hanno agito tempestivamente per prestarle assistenza. Sul posto sono arrivati i soccorsi medici che hanno continuato le cure.

Si trovava nel piazzale antistante la chiesa di Calderino quando, all'improvviso, è stata colta da un arresto cardiaco. Sono stati attimi di grande paura e concitazione quelli vissuti lo scorso sabato mattina, ma fortunatamente conclusi nel migliore dei modi grazie a un rapido lavoro di squadra che ha permesso di scongiurare il peggio e salvare la donna colpita dal malore. Tra i presenti sul posto c'erano un'infermiera e altri due cittadini formati che hanno iniziato il massaggio cardiaco e utilizzato il vicino defibrillatore pubblico, chiamando contemporaneamente i soccorsi: anche altri volontari nelle vicinanze, allertati tramite l'app Dae Responder, sono rapidamente accorsi sul posto.