Malore in strada donna salvata da tre passanti

Da ilrestodelcarlino.it 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna ha avuto un malore improvviso nel piazzale davanti alla chiesa di Calderino. Tre passanti sono intervenuti e sono riusciti a salvarla, intervenendo subito dopo che si è sentita male. La donna è stata colta da un arresto cardiaco e i soccorritori amatoriali hanno agito tempestivamente per prestarle assistenza. Sul posto sono arrivati i soccorsi medici che hanno continuato le cure.

Si trovava nel piazzale antistante la chiesa di Calderino quando, all’improvviso, è stata colta da un arresto cardiaco. Sono stati attimi di grande paura e concitazione quelli vissuti lo scorso sabato mattina, ma fortunatamente conclusi nel migliore dei modi grazie a un rapido lavoro di squadra che ha permesso di scongiurare il peggio e salvare la donna colpita dal malore. Tra i presenti sul posto c’erano un’infermiera e altri due cittadini formati che hanno iniziato il massaggio cardiaco e utilizzato il vicino defibrillatore pubblico, chiamando contemporaneamente i soccorsi: anche altri volontari nelle vicinanze, allertati tramite l’app Dae Responder, sono rapidamente accorsi sul posto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

malore in strada donna salvata da tre passanti
© Ilrestodelcarlino.it - Malore in strada, donna salvata da tre passanti

Articoli correlati

Colto da malore in strada, uomo muore davanti ai passanti: traffico bloccato per rispettoFiumicino, 2 gennaio 2026 – Tragedia nella mattinata di oggi a Fiumicino, dove un uomo di mezza età è morto dopo essere stato colto da un improvviso...

Ancora violenza e paura: donna aggredita per rapinale la borsa. Salvata dai passanti a BolognaBologna, 31 gennaio 2026 – Non c’è pace a Bologna: dopo la rissa a bottigliate tra sbandati a porta Castiglione dell’altra sera, ancora una violenta...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Malore in strada donna salvata da tre...

Discussioni sull' argomento Malore in strada, donna salvata da tre passanti; Trovata in strada con ferite al volto e senza documenti, malore per una donna; Trovata in strada incosciente e in un lago di sangue, momenti di apprensione in centro storico; Colto da malore in strada: rianimato con massaggio cardiaco dagli agenti della Polizia locale.

Esplora notizie e video correlati all’argomento.