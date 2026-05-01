Bandiere rosse a Santa Croce Dipiazza | Creano solo negatività

Il primo maggio, giorno della Festa del Lavoro, coincide quest’anno con il ricordo dell’ingresso dei partigiani titini a Trieste nel 1945. Nella città sono state issate bandiere rosse, che hanno attirato alcune critiche. Un esponente dell’amministrazione comunale ha commentato che queste bandiere “creano solo negatività”. La giornata si svolge tra celebrazioni ufficiali e riflessioni sul passato storico della città.

È il 1° maggio, festa del Lavoro. Ma, come non mancano di ricordare i social dei triestini, la città ricorda oggi anche un'altra ricorrenza: l'ingresso dei partigiani titini a Trieste, datato 1945. Il loro controllo sul territorio sarebbe durato quaranta giorni. A riportarlo all'attenzione è.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Spari in via Santa Croce, il giorno dopo solo rabbia e paura. E Ianeselli scrive a PiantedosiInutile girarci troppo intorno: una mattinata inquietante come quella di ieri, venerdì 10 aprile, con gli spari in via Santa Croce, Trento non l’ha... Leggi anche: Pasdaran e bandiere rosse, la stravagante marcia del campo largo Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Dalla Fondazione Ospedale Cuneo 570.000 euro all’Aso Santa Croce e Carle; Castellarano: nuove corone davanti alla Chiesa di Santa Croce e in piazza Martiri del XX Luglio; Parma ha celebrato l’81° Anniversario della Liberazione; 25 aprile, il corteo di Firenze Antifascista in Oltrarno. Ora e sempre resistenza \ VIDEO. Torna la storica manifestazione dei lavoratori e della Cgil a Santa Croce di Magliano #IoSeguoTgr Tgr Rai Claudia Marra montaggio Paolo Fagliarone - facebook.com facebook Oggi a Santa Croce di Magliano a presentare Flotilla nel Primo Maggio storico organizzato dalla @CgilMolise . Una bellissima giornata di lotta e di speranza. Liberare tutti gli ostaggi arrestati da Israele sulla Global Sumud Flotilla. Domani Termoli. x.com