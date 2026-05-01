banca cambiano cambia orario

Banca Cambiano 1884 Spa ha annunciato un cambiamento negli orari di apertura delle sue filiali. La banca mantiene un focus sulla presenza fisica, continuando a offrire servizi di persona, anche in un contesto di crescente digitalizzazione bancaria. La decisione riguarda specificatamente le fasce orarie di apertura, senza modificare le modalità di accesso o i servizi erogati. Nessun dettaglio è stato comunicato riguardo a eventuali chiusure o riduzioni di orario più ampie.

In un’epoca in cui la digitalizzazione bancaria coincide spesso con la riduzione della presenza fisica sul territorio, Banca Cambiano 1884 Spa sceglie un modello diverso, fondato sull’equilibrio tra innovazione tecnologica e relazione umana. Da questa visione nasce la decisione di estendere in modo definitivo l’ orario di apertura delle filiali: a partire dal 4 maggio, gli sportelli resteranno operativi fino alle 16 dal lunedì al giovedì e fino alle 15,45 il venerdì, con tutti i servizi disponibili anche nel pomeriggio, dalla cassa alla consulenza. Una scelta in controtendenza rispetto al panorama nazionale e pensata per adattarsi ai ritmi di vita dei clienti.🔗 Leggi su Lanazione.it

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