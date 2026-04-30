Banca Cambiano apre il pomeriggio | Mettiamo ancora di più al centro la relazione con persone e territori

Banca Cambiano 1884 Spa ha deciso di estendere l’orario di apertura degli sportelli, che in alcuni casi sarà prolungato fino alle 16 dal lunedì al giovedì e fino alle 15 negli altri giorni. La banca ha comunicato che questa modifica mira a rafforzare i rapporti con le persone e i territori in cui opera, puntando a un rapporto più diretto e presente con clienti e comunità locali. La novità riguarda principalmente le filiali situate nelle aree di riferimento.

Banca Cambiano 1884 Spa rafforza la propria presenza sui territori dove opera e non lo fa solo aprendo nuovi sportelli, ma attuando una piccola, ma motivata rivoluzione nell’orario di apertura, esteso fino alle 16 dal lunedì al giovedì e fino alle 15.45 il venerdì. Una decisione presa alla luce della volontà di ribadire che se il digitale è ciò che gestisce l’operatività del servizio bancario, la relazione umana ne gestisce il valore. La condirettrice di Banca Cambiano, Federica Paoletti, spiega le ragioni di questa scelta. "E’ una decisione che va nella direzione di mettere al centro il territorio e la relazione con le persone del territorio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Banca Cambiano apre il pomeriggio: "Mettiamo ancora di più al centro la relazione con persone e territori" Notizie correlate Festa per i 140 anni di Legacoop. Dalle case a prezzo calmierato alle visite guidate nei quartieri : "Mettiamo al centro le persone"di Marianna Vazzana Era il 1886 quando 100 delegati, in rappresentanza di 248 società e di 70mila soci, diedero vita a Milano alla Federazione... Leggi anche: La banca porta 1.500 persone al palasport, dialetto e tradizione al centro di “Festa in Romagna” Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Banca Cambiano apre il pomeriggio: Mettiamo ancora di più al centro la relazione con persone e territori; Banca Cambiano 1884, Standard Ethics pone under monitoring il rating ESG; Enriques, Castelfiorentino ospita la Gara Nazionale di Grafica 2026; GIANMARIA VASSALLO, gio 23 e ven 24/4 Teatro di Fiesole TUTTOTOSCANO: il nuovo spettacolo di teatro-canzone del maledetto toscano. Banca Cambiano apre il pomeriggio: Mettiamo ancora di più al centro la relazione con persone e territoriLa condirettrice Federica Paoletti: La filiale resta il luogo dove il cliente, se ha bisogno, trova la persona con cui rapportarsi per ogni richiesta. A giugno saranno ratificati il nuovo partner e ... lanazione.it Banca Cambiano 1884, Standard Ethics pone under monitoring il rating ESG(Teleborsa) - Standard Ethics ha posto Under Monitoring il Corporate Standard Ethics Rating (SER) di Banca Cambiano 1884. L'attuale Corporate SER è E+. Si tratta del quarto notch su nove (nella fa ... finanza.repubblica.it Anche se le regole cambiano, la strategia migliore rimane la stessa: iniziare a pensarci subito! Di cosa parliamo Della pensione, ovviamente. Nel 2026 succede di nuovo: requisiti, misure e finestre si aggiornano ancora. E con ogni probabilità continuer - facebook.com facebook Anche se le regole cambiano, la strategia migliore rimane la stessa: iniziare a pensarci subito! Di cosa parliamo Della pensione, ovviamente. Inizia a scoprire i nuovi requisiti minimi e le vie per l’uscita anticipata su #CosaConta: bmed.it/nuovirequisiti… #Med x.com