Dal 4 al 28 maggio, Pistoia ospiterà la dodicesima edizione di ‘Infanzia e città’, un evento dedicato ai bambini e alle loro famiglie. Organizzato dal Comune e dalla Fondazione Teatri di Pistoia, l’iniziativa trasformerà la città in un luogo di giochi e momenti di cura, puntando sull’importanza dei legami e della socializzazione tra i più piccoli. Durante il periodo, saranno proposte diverse attività pensate per coinvolgere i bambini e le loro famiglie.

PISTOIA Dal 4 al 28 maggio, per il dodicesimo anno consecutivo, Pistoia si trasformerà nella città delle bambine e dei bambini grazie a ‘Infanzia e città’, l’appuntamento organizzato dal Comune di Pistoia e dalla Fondazione Teatri di Pistoia. Il tema dell’edizione 2026 sarà quello dei ‘meravigliosi incontri’, con l’obiettivo di mettere in risalto il valore del legame vitale tra le generazioni. Il ciclo di incontri è stato presentato ieri mattina nella sede del Funaro alla presenza di Lorenzo Cinatti, direttore generale di Teatri di Pistoia, Benedetta Menichelli, assessore all’educazione del Comune di Pistoia, Federica Taddei, dirigente del servizio educazione e istruzione di Pistoia, e Francesca Giaconi, responsabile artistica ‘Teatro Ragazzi’ dei Teatri di Pistoia.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bambini, tra gioco e cura. Torna ’Infanzia e città’ . Il valore dei legami e la gioia di stare insieme

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