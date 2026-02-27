Villa Gioia il libro per bambini di Patrizia Bove fa tappa alla scuola dell' infanzia con Bibliodiffusa

Il libro per bambini “Villa Gioia” di Patrizia Bove viene presentato alla scuola dell'infanzia nell'ambito del progetto Bibliodiffusa, promosso dal Comune di Caserta in collaborazione con varie associazioni e scuole. Il percorso di lettura, avviato con l’obiettivo di coinvolgere i più piccoli, continua grazie a questa iniziativa, che ha ottenuto il finanziamento del Centro per il libro e la lettura (CEPELL).

Continua il percorso di lettura messo in essere dal Comune di Caserta, in partenariato con diverse associazioni e scuole, con il progetto Bibliodiffusa, vincitore del bando promosso dal Centro per il libro e la lettura (CEPELL).Sabato 28 febbraio alle 10,30, presso scuola comunale dell'infanzia.