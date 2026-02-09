Festone di carnevale a Bim bum bam

Sabato 14 febbraio, la Ludoscuola Bim Bum Bam si trasforma in una baby discoteca per il carnevale. Dalle 18.00 in poi, i bambini potranno divertirsi con musica a tutto volume, giochi scatenati e balli sfrenati. Risate e allegria sono assicurate in questa festa speciale, pensata per far divertire i più piccoli senza limiti.

MEGA FESTONE DI CARNEVALE A BIM BUM BAM! Sabato 14 febbraioDalle ore 18.00ATTENZIONE ATTENZIONE! Per una sera la Ludoscuola Bim Bum Bam si trasforma in una BABY DISCOTECA PAZZERELLA Musica a tutto volumeGiochi scatenatiBalli sfrenatiRisate a rafficaDivertimento senza freni!Si balla, si gioca, ci si scatena e ci si diverteeeeee!!! Tra un ballo e l’altro. super merenda carnevalesca per ricaricare le energie!Vi aspettiamo con la vostra maschera più bella, più pazza e più colorata!Stelle filanti e tanta voglia di fare festa insieme!Il Carnevale a Bim Bum Bam è una vera esplosione di allegria! INFO e prenotazioni entro le ore 22 di Venedi 13ai numeri 3403495018 - 3406190019 A Putignano la quarta edizione dell’evento enogastronomico 'San Martino.🔗 Leggi su Baritoday.it Approfondimenti su Bim Bum Bam Nostalgia degli anni ‘80 e ‘90, al Teatro Nuovo arriva lo spettacolo 'Bim Bum Bam Party' Roberto Ceriotti: “Bim Bum Bam finì per problemi di budget. Senza Berlusconi cambiò tutto. Oggi faccio il consulente” Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. È ARRIVATO IL CARNEVALE | Canzone di Carnevale per Bambini | Happy Tunes Kids Ultime notizie su Bim Bum Bam Argomenti discussi: Terlizzi | FESTONE DI CARNEVALE a Bim Bum Bam; Andare a zonzo - Carnival party! al Nof; Crema - Momà, ecco perché non riapro. “A Copparo, il Carnevale è un festone: carri, maschere e tanta emozione! Domenica 15, dalle 15, vieni a far festa con noi, chi vincerà il premio Sarai tu, o No…!” #FestaDiColoriCopparo#MaschereInFesta#CarnevaleInPiazza#SpettacoloPitoch#GioiaDi facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.