Ballardini | Non abbiamo fatto una bella partita l' Empoli ha meritato Playoff? Non siamo padroni del nostro destino

Davide Ballardini ha commentato la sconfitta di 1-0 subita sul campo dell’Empoli nella penultima giornata di Serie BKT, affermando che la squadra non ha disputato una buona partita e riconoscendo che l’avversario ha meritato la vittoria. Ha inoltre precisato che il raggiungimento dei playoff dipende dai risultati di altre squadre, sottolineando che non sono padroni del proprio destino.

Davide Ballardini non cerca alibi dopo la sconfitta per 1-0 sul campo dell'Empoli nella penultima giornata di Serie BKT. Il tecnico dell'Avellino analizza la gara con la consueta lucidità e guarda già all'ultima partita contro il Modena."Non abbiamo fatto una bella partita", esordisce senza giri.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Milan Futuro, Oddo: “Abbiamo fatto una buonissima partita, bella prestazione” Ex Milan, Hauge: “Inter? Abbiamo fatto una bella partita. Sarà speciale tornare a San Siro”Jens Petter Hauge, ex attaccante del Milan ora al servizio del Bodo/Glimt, nella serata di ieri ha sconfitto l'Inter 3-1 nell'andata del playoff di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Non abbiamo ancora raggiunto nessun obiettivo, col Bari partita importante: Ballardini predica calma; Avellino-Bari, Ballardini: Sappiamo quanto conta per i tifosi; Avellino-Bari, Ballardini nel postgara: Abbiamo raggiunto un obiettivo importante; Zamparini: Ballardini suicida, Iachini come Craxi. Ballardini: L'Empoli ha meritato di vincere, ha avuto più fame di noi. Il nostro resta un campionato straordinario. Favilli? Ha avuto un problemaDavide Ballardini, allenatore dell'Avellino, ha parlato a fine gara dopo il ko di Empoli. Queste le sue parole: Non abbiamo fatto una bella partita, l'Empoli ha meritato di vincere, avevano più rabbi ... msn.com Da Avellino……parla mister BallardiniLa conferenza stampa dell'allenatore dell'Avellino Davide Ballardini alla vigilia della gara con l'Empoli per la 37a giornata di B ... pianetaempoli.it Le ambizioni dell'Avellino in campo al "Castellani". Alle 15 l'Avellino scenderà in campo per sfidare l'Empoli. Ballardini deve fare a meno di Iannarilli, in porta tornerà Daffara. Un dubbio in avanti ma a spingere la gara sarà un settore ospiti a tinte - facebook.com facebook