Il 17 ottobre 2024, il Comune di Benevento ha consegnato ufficialmente il Parco De Mita alla ditta Città Verde, vincitrice di una procedura di project financing. La consegna è avvenuta dopo aver concluso le procedure di evidenza pubblica, con la ditta Vincenzo Saccone come capofila di un raggruppamento temporaneo. L’evento ha suscitato diverse reazioni, con alcune dichiarazioni critiche durante il question time.

Tempo di lettura: 3 minuti “Il 17 ottobre 2024 il Comune di Benevento ha proceduto alla consegna del Parco De?Mita al soggetto aggiudicatario di una procedura di evidenza pubblica di project financing, la ditta individuale Città Verde di Vincenzo Saccone, capofila di un raggruppamento temporaneo. La consegna è avvenuta in via d’urgenza, sotto riserva di legge e nelle more della stipula della convenzione. Nel verbale di consegna, agli atti, il concessionario ha preso atto dello stato dei luoghi, compromesso da oltre vent’anni di chiusura, degrado e abbandono, e si è impegnato formalmente a rispettare il progetto presentato in gara e tutti gli adempimenti richiesti dal Comune, accettando consapevolmente la natura provvisoria dell’affidamento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Parco De Mita, Cappa al question time: “Tanta ipocrisia: abbiamo fatto risorgere ciò che era nel dimenticatoio”

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