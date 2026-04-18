Dopo la vittoria sul campo del Mantova, il tecnico dell’Avellino si presenta in sala stampa con un sorriso e parole di soddisfazione. Ballardini afferma che la vittoria è meritata, ma ricorda che la squadra non ha ancora concluso nulla. La sua presenza davanti ai giornalisti si accompagna a un tono rilassato, mentre commenta i risultati recenti e la prestazione della squadra.

Tempo di lettura: 2 minuti Un Davide Ballardini visibilmente soddisfatto si presenta in sala stampa dopo il successo dell’ Avellino sul campo del Mantova. Una vittoria pesante, costruita con carattere e sacrificio, che porta i biancoverdi a quota 43 punti e a un passo dalla matematica salvezza in Serie B. Il tecnico analizza con lucidità l’andamento del match, riconoscendo le difficoltà iniziali: “Nel primo tempo abbiamo avuto grandi difficoltà a chiudere chi era in possesso di palla. Abbiamo subito la loro intensità e ferocia, abbiamo fatto fatica ad accorciare”. Poi la svolta nella ripresa, dove l’Avellino ha cambiato volto: “Nel secondo tempo, a parte un paio di situazioni, siamo stati più attenti, compatti, aggressivi.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ballardini sorride: “Vittoria meritata, ma non abbiamo ancora fatto nulla”

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