Balconi in fiore riparte la sfida a Novara | come partecipare alla gara cittadina di bellezza urbana

A Novara torna la competizione tra i residenti per decorare i balconi e le aree verdi della città. La scorsa edizione si è conclusa con un acero campestre piantato nel parco della Questura, simbolo di un evento che ha coinvolto molti cittadini. Ora si apre la nuova fase della gara, che invita i partecipanti a presentare le proprie proposte per abbellire e curare gli spazi urbani. Le modalità di iscrizione e le scadenze sono state comunicate dall’amministrazione comunale.