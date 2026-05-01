Balconi in fiore riparte la sfida a Novara | come partecipare alla gara cittadina di bellezza urbana
A Novara torna la competizione tra i residenti per decorare i balconi e le aree verdi della città. La scorsa edizione si è conclusa con un acero campestre piantato nel parco della Questura, simbolo di un evento che ha coinvolto molti cittadini. Ora si apre la nuova fase della gara, che invita i partecipanti a presentare le proprie proposte per abbellire e curare gli spazi urbani. Le modalità di iscrizione e le scadenze sono state comunicate dall’amministrazione comunale.
Un acero campestre nel parco della Questura segna la chiusura della passata edizione e l'avvio della nuova sfida tra i pollici verdi della città. Con la piantumazione dell'albero dedicato a Paola Bertinelli, vincitrice dell'edizione 2025, l'associazione Novara Green ha ufficialmente aperto le.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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