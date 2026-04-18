Perugia in fiore Abbelliamo la città Balconi dehors e spazi architettonici

Torna “Perugia Infiore“, il concorso nato da una collaborazione fra l’associazione Rione di Porta Eburnea APS ed il Garden Club Perugia. "L’obiettivo primario di questa manifestazione – spiega l’assessore Fabrizio Croce – è quello di innescare una vera e propria metamorfosi urbana, capace di convertire il volto della città in un giardino fiorito diffuso. Non si tratta di un semplice abbellimento estetico, ma di un’operazione culturale che punta a portare la bellezza in ogni angolo del territorio, superando i confini naturali del centro storico. Il progetto, difatti, è aperto alla partecipazione di tutti i quartieri estendendosi con forza a tutte le aree della città, rendendo ogni zona protagonista della rinascita estetica di Perugia".🔗 Leggi su Lanazione.it

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