Pallonate contro i balconi di notte | a Vietri non si dorme la denuncia di una cittadina

A Vietri, alcune persone lanciano pallonate contro i balconi di notte, disturbando il sonno dei residenti. Una cittadina ha denunciato che, a mezzanotte, si divertono a colpire con le pallonate le abitazioni di chi sta riposando. La situazione ha suscitato sconcerto tra i residenti, che chiedono un intervento per fermare questi comportamenti.

"A mezzanotte si divertono a lanciare pallonate verso i balconi di chi sta dormendo. Non ci sono parole". Lo denuncia una cittadina di Vietri a mezzo social, nella speranza che i genitori dei giovani responsabili del disturbo alla quiete pubblica, possano identificare i loro figli nella foto diffusa su Facebook (che li ritrae di spalle per ragioni di privacy ndr), insieme alla denuncia. Dilaga, tristemente, il vandalismo giovanile SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Raid vandalico a Scafati, la denuncia di una cittadina sui social Proroghe demaniali senza gara, il gruppo consiliare "Vietri che Vogliamo": "A Vietri sul Mare si rischia di fare la stessa figuraccia avvenuta a Positano"La recente sentenza del Tar (la numero 167 del 2026, la numero 168 del 2026, la 169 del 2026 e la 170 del 2026) che hanno dichiarato illegittime le...