Questa mattina, un gruppo di residenti di Bagnoli ha bloccato l’ingresso del cantiere situato sulla colmata, impedendo l’accesso e fermando temporaneamente le attività in corso. La protesta è durata circa un’ora e ha coinvolto il blocco delle operazioni legate ai lavori per l’organizzazione dell’America’s Cup. Nessuna altra azione o incidente sono stati segnalati durante il periodo di blocco.

L'iniziativa per rilanciare il consiglio popolare di domani 27 marzo. I dettagli Un gruppo di abitanti di Bagnoli ha bloccato per circa un’ora stamattina l’ingresso del cantiere sulla colmata, fermando temporaneamente i lavori legati agli interventi in corso nell’area. La protesta, spiegano i promotori, aveva l’obiettivo di rilanciare la partecipazione al consiglio comunale popolare convocato per domani, venerdì 27 marzo, alle 16.30 nella sede della X Municipalità in via Acate 65. Il presidio si è svolto nelle prime ore della giornata davanti all’accesso al cantiere. I manifestanti – residenti e attivisti del quartiere – hanno denunciato quello che definiscono un deficit di confronto pubblico sulle trasformazioni urbanistiche in atto a Bagnoli e più in generale nell’area metropolitana di Napoli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Bagnoli, abitanti bloccano per un’ora il cantiere dell'America's Cup

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