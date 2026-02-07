Lavori America's Cup a Bagnoli migliaia di persone in corteo Raccolti campioni nel cantiere per farli analizzare

Migliaia di persone hanno manifestato questa mattina a Bagnoli contro i lavori per l’America’s Cup. La protesta si è svolta con un corteo pacifico, mentre i manifestanti chiedevano di fermare i lavori che da settimane creano disagi al traffico e aumentano le preoccupazioni per le polveri sottili. Nel cantiere sono stati raccolti campioni di aria per analizzarli e capire meglio l’impatto sulla salute. La tensione resta alta tra residenti e organizzatori, che dovranno trovare una soluzione al più presto.

Comitati e abitanti hanno sfilato in corteo a Bagnoli per dire basta ai lavori per l'America's Cup che, soprattutto nelle ultime settimane, hanno creato disagi al traffico; la preoccupazione più alta, però, è per le polveri sottili.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Americas Cup America’s Cup Napoli, i carabinieri e l’Arpac al cantiere di Bagnoli Carabinieri e Arpac hanno fatto un blitz al cantiere di Bagnoli, dove si stanno preparando per l’America’s Cup. Bagnoli, i comitati bloccano i camion dei lavori per l’America’s Cup: presidi in strada con gli striscioni A Bagnoli, i comitati locali hanno organizzato una protesta, bloccando i camion coinvolti nei lavori per l'America's Cup. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Americas Cup Argomenti discussi: America’s Cup, pronta piattaforma per gestire forniture per 500 milioni; Inquinamento lavori America's Cup, cittadini preoccupati: Perché i vigili con le mascherine?. Pronta class action; America’s Cup, l’ipoteca sul futuro di Bagnoli; Lavori America's Cup a Bagnoli, ancora blocchi stradali di protesta all'alba. America’s Cup Napoli, nel giorno della protesta a Bagnoli, la notizia: assumiamo gente del quartiere a lavorareAccordo per favorire l’occupazione dei lavoratori svantaggiati del territorio per assumere personale proveniente dal quartiere ... fanpage.it Cittadini e comitati in corteo per le bonifiche al di là dell'America's CupSfilano lungo le strade di Bagnoli dietro a uno striscione che recita Stop ai lavori della vergogna cittadini e comitati che chiedono bonifiche approfondite al di là dei lavori in corso per ... rainews.it Bagnoli: oggi la manifestazione che contesta i lavori per l'America's Cup facebook

