Bagnaia acqua torbida dai rubinetti | lo sconcerto dei residenti

I residenti di Bagnaia hanno segnalato che l’acqua che esce dai rubinetti delle loro case è risultata di colore giallastro e torbido. La situazione ha destato sorpresa tra le persone che vivono nella zona, che hanno notato questa anomalia durante l’uso quotidiano. Le autorità competenti sono state informate e stanno verificando le cause di questa anomalia nell’erogazione dell’acqua.

? Cosa sapere I residenti di Bagnaia segnalano acqua giallastra e torbida erogata dalle condutture domestiche.. L'anomalia idrica a Viterbo richiede chiarimenti tecnici sulla gestione della rete di distribuzione.. A Bagnaia, la qualità dell’acqua erogata dai rubinetti domestici ha generato un forte sconcerto tra i residenti dopo che è stato segnalato un liquido di colore giallastro e torbido, quasi marrone. Gianluca Cecchini ha diffuso l’allarme evidenziando come il flusso idrico risulti visibilmente alterato, ponendo un interrogativo diretto sulla fattibilità e la normalità di un simile fenomeno nei canali di distribuzione della zona. Il disagio nelle case del borgo e la forza delle segnalazioni dirette.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bagnaia, acqua torbida dai rubinetti: lo sconcerto dei residenti Notizie correlate Leggi anche: Al cantiere sotto le logge. Tubo rotto, via Fratti allagata. E acqua torbida dai rubinetti Leggi anche: Acqua torbida dai rubinetti, scuole sotto la lente a Zolino. Ma Hera rassicura le famiglie