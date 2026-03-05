A Imola, le scuole stanno affrontando problemi con l’acqua dei rubinetti, che risulta torbida e non potabile. Nel frattempo, le reti idriche della città hanno registrato recenti criticità, mentre Hera ha comunicato alle famiglie che la qualità dell’acqua resta sotto controllo. La situazione ha suscitato preoccupazioni tra genitori e studenti, mentre le autorità procedono con le verifiche del caso.

Imola, 5 marzo 2026 – Nuovi problemi alle reti idriche delle scuole imolesi. L’ultimo episodio, il terzo nell’ultimo mese ma di entità più contenuta rispetto ai casi che avevano interessato Sante Zennaro e Campanella, riguarda questa volta le primarie Rubri e la scuola dell’infanzia di Pontesanto, nel quartiere Zolino. A inizio settimana Hera ha effettuato due interventi di riparazione sulla rete idrica della zona. Operazioni tecniche necessarie, spiegano dall’azienda, ma che possono comportare conseguenze temporanee sulle utenze servite. Una volta ripristinata la fornitura, infatti, in alcune strutture – tra cui le due scuole – è stata riscontrata torbidità dell’acqua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Acqua torbida dai rubinetti, scuole sotto la lente a Zolino. Ma Hera rassicura le famiglie

