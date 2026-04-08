I residenti del centro hanno assistito a un forte spruzzo d'acqua di circa mezzo metro proveniente da un tubo rotto in un cantiere sotto le logge. Nel frattempo, via Fratti si è riempita di acqua torbida a causa di una perdita idrica che ha interessato diverse abitazioni, portando a un allagamento della strada. La situazione si è verificata ieri mattina, coinvolgendo numerosi cittadini.

Uno spruzzo alto mezzo metro. E poi acqua torbidissima in tante abitazioni del centro. Ieri mattina la ditta che sta effettuando i lavori di riconversione dell’area del mercato – dando forma all’atteso Piano di rilancio del Piazzone – per una manovra errata ha rotto l’allaccio della pompa antincendio sul lato di via Fratti. Un ’ incidente di percorso ’ avvenuto attorno alle 9 che ha creato un po’ di apprensione, per il geyser che si è formato e il veloce allagamento della zona con fuoriuscita di liquami che hanno invaso l’area di cantiere. Ma non solo, visto che la rottura ha provocato una variazione di velocità e quindi di pressione nelle... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al cantiere sotto le logge. Tubo rotto, via Fratti allagata. E acqua torbida dai rubinetti

Leggi anche: Acqua torbida dai rubinetti, scuole sotto la lente a Zolino. Ma Hera rassicura le famiglie

Roma Est rimane senz’acqua: si rompe un tubo, allagata via PrenestinaAlcuni palazzi nel quadrante est di Roma sono rimasti senz’acqua dopo la rottura di una tubatura.

Si parla di: Al cantiere sotto le logge. Tubo rotto, via Fratti allagata. E acqua torbida dai rubinetti.

Al cantiere sotto le logge. Tubo rotto, via Fratti allagata. E acqua torbida dai rubinettiGli operai hanno tranciato un collettore e si è alzato uno spruzzo di mezzo metro. Fuoriuscita di liquami attorno all’area e disagi nelle case del centro per tutta la mattina. lanazione.it

L’emergenza cantieri sotto le torri: un filo diretto con le imprese ediliASCOLI Mappa dei cantieri alla mano, ora l’Arengo attiva una sorta di call center per contattare, giorno dopo giorno, le imprese che stanno effettuando lavori in città e in particolare, nella fase ... corriereadriatico.it