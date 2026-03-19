Sempre più genitori si confrontano con i rischi di social media e figli, cercando di evitare gaffe pubbliche o situazioni imbarazzanti online. Un articolo dà consigli pratici per prevenire figuracce digitali, mettendo in evidenza l’importanza di conoscere i comportamenti dei propri figli sui social e di sviluppare alcune competenze specifiche. La guida propone sei strumenti utili per migliorare la gestione del rapporto digitale tra genitori e ragazzi.

Essere definiti “cringe” dai propri figli è ormai un classico per molti genitori. È quel modo ironico con cui i ragazzi descrivono comportamenti considerati imbarazzanti ma allo stesso tempo affettuosi. Dai vocali lunghissimi per dire “ok” ai commenti pubblici sotto ogni foto, fino ai messaggi inviati nel gruppo sbagliato: ogni figlio conserva almeno un ricordo digitale di questo tipo. Episodi divertenti, certo, ma che raccontano anche una trasformazione più ampia: oggi essere genitori significa sapersi muovere anche nel mondo digitale. Proprio per questo, è utile conoscere alcune funzioni di Instagram che possono diventare veri e propri alleati nella vita quotidiana online. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Papà e social: come evitare ‘figuracce digitali’ con i figli

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