Yildiz giura amore alla Juventus e ai tifosi | Il massimo non è bastato ma vi amo darò il meglio di me per questo club – FOTO

Yildiz ha giurato amore alla Juventus e ai tifosi. In un messaggio diretto, ha detto di amare la squadra e di voler dare il massimo per il club. Nonostante il massimo non sia bastato finora, il giocatore si impegna a migliorare e a sostenere la maglia.

Yildiz giura amore alla Juventus e ai tifosi: «Vi amo, darò il meglio di me per questo club». Il messaggio del numero 10 bianconero. Il fresco rinnovo contrattuale fino al 2030, ufficializzato proprio a ridosso del match, avrebbe dovuto trasformare la sfida contro la Lazio in una notte di celebrazione assoluta per Kenan Yildiz. Tuttavia, il pareggio finale ha lasciato un retrogusto amaro nel giovane numero 10 bianconero, che non è riuscito a coronare la sua giornata speciale con i tre punti. Nonostante il rammarico per il risultato, l'atteggiamento mostrato dal talento turco nel post-partita è stato quello di un veterano.

