Azzardo allarme Colombara | 40 milioni persi in un anno nel vicentino

Un report recente evidenzia che nel territorio vicentino sono stati persi circa 40 milioni di euro in un anno a causa del gioco d'azzardo. La segnalazione proviene da un'area nota come Colombara, dove si evidenzia come il fenomeno abbia coinvolto molte famiglie e giovani. La situazione ha suscitato preoccupazione tra le autorità locali, che hanno evidenziato l’impatto sulle economie domestiche e sulla vulnerabilità dei più giovani.

? Cosa sapere Colombara segnala perdite da 40 milioni di euro per gioco d'azzardo nel vicentino.. Il fenomeno colpisce le economie domestiche e la vulnerabilità dei giovani nel territorio.. Il rischio legato ai giochi d’azzardo ha causato perdite per 40 milioni di euro nell’ultimo anno, spingendo Colombara a lanciare un allarme concreto sulla vulnerabilità dei più giovani. Mentre ci si prepara a vivere le giornate di festa, un bilancio economico amaro arriva direttamente dai centri urbani della provincia vicentina. I dati raccolti evidenziano come il fenomeno delle scommesse e dei giochi di fortuna abbia drenato una cifra enorme dalle tasche dei cittadini nel corso dell’anno appena trascorso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Azzardo, allarme Colombara: 40 milioni persi in un anno nel vicentino Notizie correlate Scommesse a Rho: 150 milioni persi, arriva il piano anti-azzardoIl Comune di Rho organizza da questo venerdì a domenica un programma di sensibilizzazione per contrastare il gioco d’azzardo patologico. Ciclabile Valle Brembana: persi 5 milioni e allarme sicurezzaVittorio Milesi, consigliere della Comunità Montana e vicesindaco di San Pellegrino Terme, ha lanciato un allarme formale sulla sicurezza della pista... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Gioco d’azzardo a Vicenza, Colombara: 40 milioni persi in un anno, allarme giovani; VICENZA | GIOCO D’AZZARDO, PERSI 40 MILIONI IN UN ANNO, COLOMBARA: GIOVANI A RISCHIO; Passione italiana per il gioco d’azzardo: come il carattere nazionale influenza la popolarità di scommesse e lotterie; VICENZA | GIOCO D’AZZARDO, PERSI 40 MILIONI IN UN ANNO, COLOMBARA: GIOVANI A RISCHIO. VICENZA | GIOCO D’AZZARDO, PERSI 40 MILIONI IN UN ANNO, COLOMBARA: «GIOVANI A RISCHIO»30/04/2026 VICENZA – Gioco d’azzardo, dati 2025: a Vicenza 40 milioni persi in un anno. L’allarme lanciato dal consigliere comunale Raffaele Colombara sul rischio dipendenza, relativo soprattutto al ... antennatre.medianordest.it “Venduti ai Minori”: l’allarme del Moige su alcol, droga e azzardo Dati preoccupanti emergono dall’indagine “Venduti ai Minori”: gli adolescenti italiani accedono con estrema facilità a alcol, sigarette, gioco d’azzardo e contenuti inappropriati. A commentare i ri - facebook.com facebook Il gioco d’azzardo può portare a debiti, stress e difficoltà familiari. Riconoscere i segnali e chiedere aiuto è il primo passo per fermarsi. Con #GAMSTOP supporto legale e soluzioni contro il sovraindebitamento. Riprendi il controllo. #GAMSTOP #StopAzzardo x.com