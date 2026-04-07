Un consigliere della Comunità Montana e vicesindaco di un comune della Valle Brembana ha presentato un’interpellanza ufficiale per segnalare problemi di sicurezza sulla pista ciclabile della zona. La questione viene affrontata in un contesto di preoccupazioni riguardanti anche i fondi destinati alla manutenzione, con una perdita di circa cinque milioni di euro. La comunicazione è arrivata in occasione di una riunione pubblica dedicata alle infrastrutture del territorio.

Vittorio Milesi, consigliere della Comunità Montana e vicesindaco di San Pellegrino Terme, ha lanciato un allarme formale sulla sicurezza della pista ciclabile della Valle Brembana attraverso un’interpellanza ufficiale. L’obiettivo è fare chiarezza sulle scelte amministrative che hanno portato alla perdita di risorse economiche e a rischi strutturali lungo il percorso. La questione è esplosa dopo un incontro organizzato dal Gal Valle Brembana lo scorso 27 febbraio. In quella sede, i rappresentanti di Regione Lombardia e della Provincia di Bergamo hanno analizzato insieme agli amministratori locali lo stato di degrado di un’opera strategica per gli spostamenti e l’economia turistica del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ciclabile Valle Brembana: persi 5 milioni e allarme sicurezza

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