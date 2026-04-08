A Rho, si registra una perdita di 150 milioni di euro legata alle scommesse. In risposta, il Comune ha avviato un programma di sensibilizzazione che si svolgerà da venerdì a domenica, con l’obiettivo di affrontare il problema del gioco d’azzardo patologico. La iniziativa coinvolge diverse attività rivolte alla comunità per informare sui rischi legati alle scommesse e promuovere comportamenti più consapevoli.

Il Comune di Rho organizza da questo venerdì a domenica un programma di sensibilizzazione per contrastare il gioco d’azzardo patologico. L’iniziativa segue l’apertura dello Sportello Gap, attivo nell’auditorium di via Meda e presso i Giocatori Anonimi a Passirana. L’emergenza è certificata dai numeri dell’ultimo anno. A Rho sono stati scommessi 72 milioni di euro tra VTL, slot machine e Gratta&Vinci. Se si somma il comparto online, la cifra stimata sale a 150 milioni, sebbene il dato digitale resti difficile da quantificare con precisione. Nicola Violante, assessore alla Legalità, evidenzia come il calo del gioco fisico sia il risultato di un impegno costante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scommesse a Rho: 150 milioni persi, arriva il piano anti-azzardo

Gioco d’azzardo, una piaga nel sud pontino. Persi 72 milioni di euro in un anno“Preoccupante”: così viene definita la situazione nel sud pontino in materia di gioco d’azzardo, sia fisico che online.

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