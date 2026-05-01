Le aziende sanitarie hanno approvato i bilanci consuntivi per il 2025, segnando un calo del deficit rispetto agli anni precedenti. L’Ausl e l’azienda ospedaliero universitaria hanno comunicato che il saldo finale si attesta a 18 milioni di euro. Questo risultato conferma l’andamento positivo del percorso di risanamento dei conti, avviato negli ultimi tempi. I dati indicano una tendenza al miglioramento rispetto alle situazioni finanziarie precedenti.

L’Ausl e l’azienda ospedaliero universitaria hanno deliberato i bilanci consuntivi 2025 con un deficit di 18.570.864 euro (15.472.903 per l’azienda Usl e 3.097.961 per l’azienda ospedaliera). Si tratta di un dato in netto miglioramento rispetto a quello dell’anno precedente in cui il disavanzo era stato di 31.791.669 euro: circa 13 milioni in meno. Lo scostamento previsto nel bilancio preventivo era di circa 120milioni. Una situazione che pone le basi per un 2026 in pareggio, come già previsto dal bilancio preventivo approvato nelle scorse settimane. Prosegue, dunque, il percorso di risanamento dei conti, in linea con quanto portato avanti dalla Regione che ha comunicato ieri la chiusura del Consuntivo 2025 con un dato migliore rispetto anche alle ultime stime.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aziende sanitarie, il deficit è in calo. Prosegue il percorso di risanamento dei conti

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