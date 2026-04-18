Risanamento in corso | nel 2026 scende il deficit per le due aziende sanitarie modenesi

Le aziende sanitarie di Modena stanno continuando a lavorare per ridurre il disavanzo nei loro bilanci preventivi per il 2026. I numeri indicano un calo del deficit, anche se il percorso di risanamento resta complesso. La situazione finanziaria delle strutture sanitarie si sta quindi progressivamente avvicinando a una condizione più stabile, dopo anni di difficoltà economiche.

Le Aziende sanitarie modenesi proseguono nel percorso non certo agevole di risanamento dei conti, con i bilanci preventivi 2026 che vedono calare le cifre “in rosso”. I due documenti sono stati deliberati nella giornata di mercoledì 15 aprile. Come gli scorsi anni, i conti indicano la spesa.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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