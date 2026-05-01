In Italia, il 78% delle aziende a conduzione familiare ha adottato soluzioni di intelligenza artificiale nei propri processi produttivi. Questa percentuale indica un’ampia diffusione di tecnologie digitali tra le imprese gestite da famiglie, che le utilizzano per migliorare l’efficienza e la gestione delle attività quotidiane. I dati si riferiscono a un panorama economico in cui l’innovazione tecnologica entra sempre più nelle pratiche aziendali tradizionali.

? Cosa sapere Il 78% delle imprese familiari italiane ha integrato soluzioni di intelligenza artificiale nei processi.. La carenza di personale qualificato riguarda 46 profili su 100 posti di lavoro richiesti.. Il 78% delle imprese a conduzione familiare in Italia ha già avviato l’integrazione di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale, secondo i dati del report Family Business Technology Transformation di Deloitte Private che analizza un campione di 1.600 realtà. Questa cifra non rappresenta una semplice sperimentazione tecnologica isolata, ma segna un passaggio strutturale verso l’utilizzo dell’IA come componente essenziale dell’infrastruttura aziendale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aziende familiari: l’IA guida il 78% del tessuto produttivo italiano

Notizie correlate

L’intelligenza artificiale è usata dal 78% delle aziende familiari italiane, a sorpresaL’intelligenza artificiale entra sempre più nel cuore delle imprese familiari italiane.

Leggi anche: Sviluppo e innovazione, gli studenti del Guacci studiano il tessuto produttivo della provincia

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Imprese familiari italiane, il 78% punta sull’intelligenza artificiale; Deloitte Private: il 78% delle imprese familiari italiane sta implementando l’IA in azienda; Imprese familiari, la svolta digitale passa dall’IA, in Italia adozione al 78%; AI, il 78% delle imprese familiari italiane l’ha adottata.

L’intelligenza artificiale è usata dal 78% delle aziende familiari italiane, a sorpresaL’AI non è più un’opzione per le imprese italiane, ma un’assunzione obbligata e ben accolta per aumentare e migliorare la produttività ... quifinanza.it

Family Business: il 78% sta implementando l’AI nell’azienda familiareIl 50% dei Family Business dichiara di avere una strategia tecnologica ben definita. L’altra metà del campione la sta attualmente implementando (43%) o sviluppando (7%) per rafforzare il business. bitmat.it

Mirco Gasparotto. . "Il 70% delle aziende familiari muore nel passaggio alla seconda generazione. Non per mancanza di clienti. Non per troppa concorrenza. Ma per il conflitto che si crea in famiglia." - facebook.com facebook

Osservatorio Aub sulle imprese familiari italiane ift.tt/vy2KdZ4 #evento #takethedate x.com