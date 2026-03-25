È prevista una presentazione a Villa Filippina del nuovo romanzo di Giacinto Pipitone, che ricostruisce le origini siciliane della bisnonna di Ayrton Senna. Il libro narra del viaggio della donna, partita nel 1894 dalla piccola Siculiana, in provincia di Agrigento. La pubblicazione approfondisce le radici familiari del celebre pilota brasiliano, collegandole alla Sicilia del XIX secolo.

Un romanzo recupera le origini siciliane della bisnonna di Ayrton Senna, partita nel 1894 dalla (allora) piccola Siculiana, in provincia di Agrigento. Prima delle pole position e delle vittorie sotto la pioggia, prima dei tre titoli mondiali, la storia del grande campione si intreccia alle tante narrazioni degli emigranti verso le Americhe. Giacinto Pipitone ha scavato negli archivi comunali e recuperato la vicenda: “Il tempo dei Senna” pubblicato da Kalós, è già stato presentato con grande successo a Imola nel giorno in cui Senna avrebbe compiuto 66 anni. Ora arriva a Palermo: Giacinto Pipitone parlerà del suo libro con Marco Pomar ed Eliana Chiavetta, venerdì prossimo (27 marzo) alle 18 a Villa Filippina (piazza San Francesco di Paola). 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - “Il tempo dei Senna”: nel libro di Giacinto Pipitone le origini siciliane di Ayrton, a Villa Filippina la presentazione

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