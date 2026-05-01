Avviso 1 cento milioni per la formazione | ammessi 1.220 progetti in tutta l' Isola
In Sicilia, sono stati ammessi a finanziamento 1.220 progetti di formazione professionale su un totale di 353 presenti nel catalogo regionale. La selezione riguarda 257 enti che hanno presentato domanda per l’Avviso 1, che mette a disposizione 100 milioni di euro provenienti dal Programma operativo complementare 2014-2020. Il finanziamento riguarda corsi di formazione che si svolgeranno in tutta l’isola.
Sono 1.220 i progetti presentati in Sicilia dai 257 enti di formazione professionale - su un totale di 353 iscritti nel catalogo regionale dell’offerta formativa - ammessi al finanziamento dell’Avviso 1, che ha destinato 100 milioni di euro del Programma operativo complementare 2014-2020 ai corsi.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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