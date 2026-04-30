Formazione professionale in Sicilia oltre 1.200 i progetti ammessi al finanziamento | ecco l' elenco

In Sicilia, sono stati presentati 1.220 progetti di formazione professionale da parte di 257 enti. Di questi, tutti hanno ottenuto il finanziamento, che permette di avviare le iniziative previste. L'elenco completo dei progetti ammessi è stato pubblicato, indicando le varie attività che riceveranno i fondi destinati alla formazione. Questa iniziativa coinvolge diverse aree e settori, con lo scopo di supportare la crescita delle competenze professionali nella regione.

Sono 1.220 i progetti presentati in Sicilia dai 257 enti di formazione professionale - su un totale di 353 iscritti nel catalogo regionale dell’offerta formativa - ammessi al finanziamento dell’Avviso 1, che ha destinato 100 milioni di euro del Programma operativo complementare 2014-2020 ai corsi di formazione professionale per 9.940 disoccupati, inoccupati e inattivi, residenti nell’Isola. Il decreto degli enti ammessi con riserva è stato pubblicato dal dipartimento regionale della Formazione professionale. "Abbiamo finanziato, finora, una formazione utile a chi vuole trovare un’occupazione - afferma l’assessore regionale all’Istruzione e...🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Formazione professionale in Sicilia, oltre 1.200 i progetti ammessi al finanziamento: ecco l'elenco Notizie correlate Formazione per attori: in Sicilia nasce un nuovo corso professionale finanziato dalla RegionePalermo – Ha preso avvio in Sicilia un corso professionale per attori promosso e finanziato dalla Regione Siciliana – Assessorato regionale della... Regione, pronta la graduatoria dei contributi per gli investimenti nel turismo: ecco tutti i progetti ammessiIrfis FinSicilia ha predisposto un elenco dopo aver ultimato la prima fase di controllo. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Scandalo formazione professionale in Sicilia, definitiva la condanna dell'ex deputato Francantonio Genovese; Università, borse di studio per tutti gli idonei in Sicilia: entro aprile la Regione verserà i fondi agli Ersu; Edilizia scolastica in Sicilia: via libera a mutuo da 1,5 milioni per completare 21 interventi; Sicilia: Istruzione, 700 mila euro destinati a tutte le istituzioni scolastiche dell’Isola, per la seconda edizione di Gibellina Capitale italiana dell’Arte contemporanea 2026. Formazione professionale, oltre 1.200 i progetti di ammessi al finanziamento regionaleSono 1.220 i progetti presentati in Sicilia dai 257 enti di formazione professionale - su un totale di 353 iscritti nel catalogo regionale dell’offerta ... gds.it Oltre 1.200 i progetti di formazione professionale ammessi al finanziamento regionaleSono 1.220 i progetti presentati in Sicilia dai 257 enti di formazione professionale ammessi al finanziamento dell’Avviso 1. meridionews.it Formazione, pubblicato decreto enti ammessi con riserva dell’Avviso 1. Turano: «Finanziamo l’offerta e formiamo i profili richiesti da Confindustria e Ance» Sono 1.220 i progetti presentati in Sicilia dai 257 enti di formazione professionale - su un totale di 353 i - facebook.com facebook