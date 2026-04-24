Il Villaggio Coldiretti anima il centro di Avellino | tre giorni dedicati ad agricoltura cibo e cultura

Da oggi e fino al 26 aprile, il centro di Avellino si anima con il Villaggio Coldiretti, che trasforma le vie principali in un evento dedicato all’agricoltura, al cibo e alla cultura locale. Corso Vittorio Emanuele e Piazza Libertà accolgono numerosi stand, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire prodotti e tradizioni del territorio. La manifestazione si svolge nei giorni successivi, coinvolgendo cittadini e visitatori nel cuore della città.

Per tre giorni, dal 24 al 26 aprile, Avellino si trasforma nella “città della terra”. Da questa mattina Corso Vittorio Emanuele e Piazza Libertà ospitano il Villaggio di Coldiretti: una serie di stand dedicati ad agricoltura, cibo e cultura enogastronomica sono stati allestiti nel centro.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Ad Avellino il Villaggio Contadino di Coldiretti, tre giorni di agricoltura e comunitàPer la prima volta nella sua storia, il Villaggio Contadino di Coldiretti approda ad Avellino, portando nel cuore della città un grande evento... Il Villaggio Contadino sbarca ad Avellino: tre giorni per rilanciare l’agricolturaTempo di lettura: 3 minutiPer la prima volta il Coldiretti porta il suo Villaggio Contadino ad Avellino, trasformando il cuore della città in una... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Villaggio Coldiretti Valtellina, 19 giorni tra agricoltura e territorio. Ad Avellino al via il Villaggio Contadino: il Prefetto al taglio del nastroIl Prefetto di Avellino Rossana Riflesso ha partecipato questa mattina all’inaugurazione del Villaggio Contadino organizzato da Coldiretti, prendendo parte al taglio del nastro che ha dato ufficialmen ... irpinianews.it Ad Avellino il villaggio della ColdirettiPrende il via domani, venerdì 24 aprile, il Villaggio Contadino Coldiretti, che fino a domenica trasformerà Piazza Libertà e Corso Vittorio Emanuele II in una ... napolivillage.com